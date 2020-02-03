Поклонская объяснила, зачем упоминать Бога в Конституции
Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила, в основных законах каких стран упомянули Бога, и предложила свою формулировку для российской Конституции. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Поклонская заявила, что упоминание Бога не будет противоречить тому, что РФ является светским государством.
«Это упоминание будет важно для всех религий, которые живут в нашей стране. И для православных. И для мусульман, и для иудеев, и для католиков, и для всех остальных», — отметила парламентарий.
Она напомнила, что Бог упоминается в Конституциях многих стран. Например, Греции, Ирландии, Германии, Канады и Украины.
«Думаю, рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок к Конституции РФ, сможет найти верные и правильные формулировки. Например, добавить в преамбулу: „Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним“», — предложила Поклонская.