Поклонская объяснила, зачем упоминать Бога в Конституции

Поклонская заявила, что упоминание Бога не будет противоречить тому, что РФ является светским государством.

«Это упоминание будет важно для всех религий, которые живут в нашей стране. И для православных. И для мусульман, и для иудеев, и для католиков, и для всех остальных», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что Бог упоминается в Конституциях многих стран. Например, Греции, Ирландии, Германии, Канады и Украины.

«Думаю, рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок к Конституции РФ, сможет найти верные и правильные формулировки. Например, добавить в преамбулу: „Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним“», — предложила Поклонская.