Поклонская объяснила причину принадлежности Крыма России

На конференцию в Белграде приехала крымская делегация. Ее представляли зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов, члены крымского парламента, правительства и национальных общин полуострова. На встрече выступила и Поклонская.

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Бывший прокурор республики Крым напомнила всем, что Украина «сама отказалась от 2,5 миллиона крымчан». Поклонская отметила, что нельзя так много людей силой заставить жить в чужой стране.

Причем полуостров вернулся в Россию навсегда, напомнила депутат.

«Народ Крыма — точнее, 96% его населения — поддержал возвращение полуострова в Россию, и это неоспоримый факт — его признают везде, в том числе и на Украине. Вместе с тем такой выбор крымчан не устраивает Украину, США и европейские страны. Они говорят о нарушении процедуры проведения референдума — несоблюдении требований законодательства в полном объеме», — отметила Поклонская.

По ее словам, референдум прошел в условиях государственного переворота на Украине, «абсолютного безвластия и отсутствия каких-либо легитимных государственных органов».

Ни одна страна не вправе быть тюрьмой для народов, заявила Поклонская. Попытки оспорить результаты референдума в Крыму — намерение «врать самим себе и отрицать очевидное».