Поклонская объяснила отставку с поста замглавы Россотрудничества

Президент России подписал указ об отставке Натальи Поклонской с должности заместителя руководителя Россотрудничества. По ее словам, это связано со сменой работы. Об этом Поклонская написала в Telegram-канале.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу», — сообщила она.

Также Поклонская выразила благодарность главе государства за поддержку и доверие. Новое место работы она не обозначила.

Путин подписал документ об отставке Поклонской 13 июня. Указ уже вступил в силу.

В должности заместителя руководителя Россотрудничества Поклонская занималась защитой прав соотечественников за рубежом и управлением взаимодействиями в сфере культуры и искусства. Это место она занимала с начала февраля текущего года.

Почти сразу после вступления в должность Поклонская заявляла, что готова проверять соблюдение прав россиян в странах СНГ и лично встречаться с соотечественниками для решения их вопросов.