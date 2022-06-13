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    13 июня 2022, 11:00

    Поклонская объяснила отставку с поста замглавы Россотрудничества

    Поклонская объяснила уход с должности замглавы Россотрудничества сменой работы

    Александр Иванов

    Президент России подписал указ об отставке Натальи Поклонской с должности заместителя руководителя Россотрудничества. По ее словам, это связано со сменой работы. Об этом Поклонская написала в Telegram-канале.

    Поклонская объяснила отставку с поста замглавы Россотрудничества

    «Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу», — сообщила она.

    Также Поклонская выразила благодарность главе государства за поддержку и доверие. Новое место работы она не обозначила.

    Путин подписал документ об отставке Поклонской 13 июня. Указ уже вступил в силу.

    В должности заместителя руководителя Россотрудничества Поклонская занималась защитой прав соотечественников за рубежом и управлением взаимодействиями в сфере культуры и искусства. Это место она занимала с начала февраля текущего года.

    Почти сразу после вступления в должность Поклонская заявляла, что готова проверять соблюдение прав россиян в странах СНГ и лично встречаться с соотечественниками для решения их вопросов.