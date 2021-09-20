Поклонская обещала рассказать о новом этапе своей карьеры «очень скоро»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что «очень скоро» расскажет о новом этапе своей карьеры. Она также пожелала избранным депутатам нового созыва Госдумы оправдать доверие своих избирателей.

Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.

«Состоялись выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны. Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере», — отметила она .

В мае Наталья Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России». также она отказалась участвовать в будущих выборах в парламент — из-за новой работы. О какой именно должности идет речь, она не уточнила, но намекнула, что ее новая работа связана со службой. Поклонская отметила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».

Вскоре после этого в СМИ появилась информация о том, что ей предложили стать послом в Кабо-Верде. Поклонская отреагировала на эти заявления, но не подтвердила и не опровергла их. Она сказала, что интересуется дипломатической деятельностью, но назвала преждевременными комментарии о своей будущей работе.