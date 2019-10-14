Поклонская назвала критерий определения слабых и сильных политиков
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление преемницы канцелера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по крымскому вопросу. Она назвала германского политика слабым человеком. Подробности сообщил «Царьград».
Ранее глава Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что выступает за поддержание добрососедских отношений. Но в вопросе Крыма она была весьма категорична.
«Нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем», — произнесла преемница Меркель.
Наталья Поклонская призналась, что ничего иного в данной ситуации ждать было нельзя.
«Собственно, способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами — это удел сильных политиков, а не слабых людей», — считает российский политик.
По словам Поклонской, лишь со временем станет понятно, «кто есть кто» на современной политической арене. Она выразила надежду, что там еще остались «смелые и независимые» люди.