Во время пандемии коронавируса президенту России Владимиру Путину сложно планировать свои зарубежные поездки, однако контакты с лидерами других стран это не отменяет. В скором времени глава России свяжется с кем-то из руководителей других государств. Об этом рассказал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки <…> сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России уточнил, по какому графику Путин будет работать на новогодних каникулах. Выходных у него не бывает, поэтому праздники пройдут в режиме будней, однако на следующей неделе не будет никаких крупных мероприятий.

Президент России Владимир Путин планирует встретить Новый год в кругу семьи, как он обычно это делает.