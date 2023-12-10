Власть 10 декабря 2023, 18:37 Пока нужен стране. Лавров ответил на вопрос, сколько еще готов работать в МИД Лавров заявил, что готов служить России, пока ей нужен РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Дохийском форуме, которое проходило в онлайн-формате, ответил на вопрос, сколько времени готов оставаться на своем посту. Дипломат подчеркнул, что будет работать, пока нужен России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Один из журналистов напомнил, что в марте следующего года исполнится ровно 20 лет, как Лавров возглавил министерство. Он поинтересовался, как долго, по мнению российского дипломата, он останется на этой должности.

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«Я действительно не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне», — сказал Лавров.

До назначения министром иностранных дел он в течение 10 лет был постпредом России при ООН. Сейчас эту должность занимает Василий Небензя.

Лавров часто ездит в зарубежные командировки, представляя на международном уровне позицию руководства России, а также подписывает двусторонние документы. Ранее он поставил подпись под совместной с Ираном декларацией о противодействии односторонним санкциям.