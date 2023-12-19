Важное 19 декабря 2023, 18:51 Пойду до конца в защите России — Путин Путин заявил, что пойдет до конца, защищая страну РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил о готовности идти до конца в защите интересов страны. Об этом глава государства заявил после церемонии награждения Героев России.

«И мы все, я в том числе, пойдем до конца, защищая интересы страны», — сказал Путин, находясь в кругу награжденных военнослужащих.

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Президент подчеркнул, что ему важно услышать слова тех людей, которые сейчас защищают Родину на передовой.

Во вторник глава государства принял участие в церемонии вручения наград Героев России. Он отметил, что все они заслужили это высокое звание за выполнение задач на самых сложных участках в зоне специальной операции.

Также Путин посетил расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Он подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от своих целей в специальной операции. Кроме того, президент указал на неспособность российских военных бросать своих раненых.