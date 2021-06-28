Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин обсудил с Общественной службой новостей слова посла США в России Джона Салливана о сокращении консульских услуг с 1 августа.

Специалист предположил, что российское правительство проведет зеркальные действия.

«Должно пройти время после этого заявления Салливана, но в любом случае, в отношении США мы пойдем по принципу зеркальности. Если они так поступили, то и мы так поступим», — подчеркнул Блохин.

Он напомнил, что американская сторона в любых своих действиях заявляет, что это направлено против режима, а не против простых граждан.

«И поскольку граждане находятся под управлением этого режима, то они считают, что именно обычные граждане и должны его менять», — добавил американист.