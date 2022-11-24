Власть 24 ноября 2022, 11:05 Появление аналогов Instagram, TikTok и Zoom допустили в России РБК: правительству показали проекты российских аналогов TikTok, Zoom и Instagram Unsplash

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Индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» поддержал ряд проектов, которые могут стать заменой иностранных соцсетей. Речь, в частности, идет об Instagram* и TikTok. Об этом написал РБК со ссылкой на участников IT-рынка.

Кабмин одобрил такой проект, как соцсеть Looky (может переносить контент из Facebook* и Instagram*). Создатели проекта — ООО «Мотивационные решения» — хотят привлечь пользователей из ОАЭ, Казахстана и Белоруссии. Если компания получит грант, то может представить первую версию Looky уже в 2024 году.

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ООО «ГРИ» создало соцсеть Sunlight Play. Предполагается, что она заменит TikTok. АО «ТКС» презентовало платформу корпоративной видеосвязи — NEW: TrueConf Enterprise 2.0. Разработчики заявили, что сервис может стать аналогом Microsoft Skype.

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* Instagram и Facebook — соцсети запрещены в РФ, так как принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.