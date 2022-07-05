Единый социальный фонд появится в России

Госдума одобрила в третьем чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом написало РИА «Новости».

«В правительстве считают, что объединение функций этих организаций сделает более быстрым и удобным для граждан процесс получения социальных услуг», — написало агентство.

В кабмине также говорили, что реформу проводят в рамках проекта по созданию в России социального казначейства, основой которого станет цифровая платформа. Она объединит все информационные системы, существующие в социальной сфере. Государство в итоге сможет централизованно управлять соответствующими выплатами, а также предоставлять их быстро, адресно, удобно.

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что согласно новому закону работодатели смогут осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. По его словам, объединение ФСС и ПФР даст возможность увеличить социальные пособия к 2025 году в полтора раза.