Власть 19 марта 2023, 08:56 Появилось видео посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону РИА «Новости» показало кадры посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Появилось видео посещения президентом Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовало РИА «Новости».

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов встретил Путина на входе в командный пункт. Они обменялись рукопожатиями. После Герасимов уточнил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт.

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«Каким временем располагаете?» — спросил Путина начальник Генштаба.

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Российский лидер отметил, что отведет на доклады столько времени, сколько необходимо.

Ранее Путин впервые с начала СВО посетил Мариуполь. Президент проехал по городу на автомобиле за рулем, сделав несколько остановок в памятных местах, встретился с местными жителями и зашел в гости к одной из семей.

Жители начали активнее возвращаться в Мариуполь после благоустройства.