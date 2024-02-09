Эксклюзив 09 февраля 2024, 08:33 Появилось полное видео интервью Карлсона с Путиным Полное видео интервью Карлсона с Путиным появилось на Rutube «360» Пресс-служба Кремля

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Видео интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным появилось на Rutube канала «360». Запись длится около двух часов шести минут.

Интервью представлено целиком, в полной версии.

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Ранее на сайте Кремля появилась текстовая трансляция, сопровождаемая также видео- и аудиозаписью и фотографиями.

Тем временем число просмотров записи беседы в соцсети Х превысило 50 миллионов всего за пять часов. Более 150 тысяч человек сделали репост, свыше 470 тысяч поставили «Нравится».

Владимир Путин и Такер Карлсон обсудили самые разные темы — от главной ( конфликта на Украине ) до искусственного интеллекта и деятельности бизнесмена Илона Маска. В видео о своих впечатлениях по итогам интервью Карлсон заявил, что нужно быть безумным, чтобы допускать, что Россия уступит Крым, и выразил удивление по поводу слов Путина о готовности России к мирному урегулированию украинского конфликта.