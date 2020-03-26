Появилось фото первого в истории виртуального саммита G20
Журналисты кремлевского пула сделали снимок Владимира Путина, сидящего за стулом. Так как это виртуальная встреча, перед президентом России экран, на который выводят высказывающихся глав государств.
Председателем G20 в этом году является Саудовская Аравия, в связи с этим первым взял слово король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Монарх зачитал свою речь, а лидеры других стран и главы международных организаций наблюдали за ним на мониторах в своих кабинетах.
«Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях», — сказал Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
Владимир Путин присоединился к G20 из своего кабинета в подмосковной резиденции. На конференции также присутствуют шерпа России в G20, министр финансов Антон Силуанов.
Встреча глав государств проходит в закрытом от журналистов режиме. По завершении саммита будет опубликовано совместное заявление.