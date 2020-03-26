Появилось фото первого в истории виртуального саммита G20

Начался саммит «Большой двадцатки». Впервые в истории он проходит онлайн. Эта встреча глав государств посвящена мерам по борьбе с коронавирусом.

Журналисты кремлевского пула сделали снимок Владимира Путина, сидящего за стулом. Так как это виртуальная встреча, перед президентом России экран, на который выводят высказывающихся глав государств.

Владимир Путин на первом в истории виртуальном саммите G20 / Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Дружинин

Председателем G20 в этом году является Саудовская Аравия, в связи с этим первым взял слово король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Монарх зачитал свою речь, а лидеры других стран и главы международных организаций наблюдали за ним на мониторах в своих кабинетах.

«Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях», — сказал Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Владимир Путин присоединился к G20 из своего кабинета в подмосковной резиденции. На конференции также присутствуют шерпа России в G20, министр финансов Антон Силуанов.

Встреча глав государств проходит в закрытом от журналистов режиме. По завершении саммита будет опубликовано совместное заявление.