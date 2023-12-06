Власть 06 декабря 2023, 14:46 Появились кадры сопровождавших самолет Путина истребителей Су-35С Минобороны показало видео полета сопровождавших самолет Путина Су-35С

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Борт президента России Владимира Путина во время полета в Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, летчики ушли на взлет в сложных погодных условиях — при сильном дожде и порывистом ветре. Кадры полета сопровождения военных самолетов опубликовало Минобороны.

Песков добавил, что в ходе полета истребители несли штатное вооружение различного класса.

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«Для авиационного сопровождения президентского самолета получены специальные пролетные разрешении от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество», — добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что истребители сопровождали борт номер один до самой посадки в аэропорту Абу-Даби.

Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной из рабочей поездки президента России Владимира Путина на Ближний Восток. В Абу-Даби российский лидер встретился с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, с которым провел переговоры.

Следующей остановкой президента России станет столица Саудовской Аравии. В Эр-Рияде Владимир Путин встретится с с наследным принцем и председателем Совета министров страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.