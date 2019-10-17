Появилась процедура уведомления о выходе из второго гражданства

17 октября вступили в силу поправки, которые прописывают процедуру уведомления российских властей при выходе из гражданства иностранного государства. Для этого нужно подать заявление в полицию.

Поправки были подписаны президентом Владимиром Путиным 18 июля 2019 года. Они опубликованы на сайте Кремля.

Россиянин, который отказался от иностранного гражданства или вида на жительство, должен обратиться в ОВД по месту жительства. К уведомлению требуется приложить копию паспорта и копию документа о прекращении гражданства.

В 2014 году был принят закон, обязывающий россиян, имеющих двойное гражданство, уведомлять об этом органы ФМС. За сокрытие были предусмотрены штрафы и обязательные работы.

Отсутствие процедуры выхода из двойного гражданства нарушало конституционные права россиян, в частности, право быть избранным и право на доступ к госслужбе.