Погребинский: в окружении Байдена недовольны действиями команды Зеленского

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что президент США Джо Байден передумал встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«В окружении Байдена недовольны действиями команды Зеленского», — обратил внимание специалист.

По его словам, речь идет о встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с адвокатом бывшего главы США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который является очень подозрительным человеком для окружения Байдена.

«Или тем, что из руководства „Нафтогаза“ уволили откровенного американского ставленника Коболева, что Зеленский проводит политику „Техас должны грабить техасцы“», — добавил собеседник издания.

По его мнению, может быть еще одно объяснение отказа от встречи с Зеленским — нежелание раздражать РФ перед предстоящим саммитом в Швейцарии.

«Принять Зеленского перед Путиным — это могло бы быть воспринято Москвой как хамство. А Байден рассчитывает добиться от саммита реальных результатов, иначе он не стал бы осторожничать», — предположил Погребинский.