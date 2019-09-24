  • Погребинский указал на основной промах Зеленского

    24 сентября 2019, 11:57

    Артур Блянихов

    Украинский политолог Михаил Погребинский согласился с бывшим депутатом Рады Анной Герман в том, что лидер Незалежной Владимир Зеленский допустил большую ошибку в отношениях с Москвой, назначив Вадима Пристайко министром иностранных дел. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

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    Погребинский заметил, что Пристайко производит впечатление человека системы, который будет жить по ее правилам и действовать согласно указке «сверху».

    «Конечно, лучше бы на этом месте был человек со своими взглядами, ориентированными на конструктивное сотрудничество [с Россией]», — признал политолог.

    По его мнению, главным просчетом Зеленского является не назначение Пристайко на пост главы МИД, а решение идти во власть. Специалист напомнил о биографии и жизненном опыте действующего президента Украины. По его словам, они не дают оснований надеяться на то, что Зеленский станет тем лидером, который нацелит работу своей команды на сотрудничество и добрососедские отношения с Россией.