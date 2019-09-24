Погребинский указал на основной промах Зеленского

Экс-депутат Рады указала, в чем ошибся Зеленский в отношениях с Россией Подробнее

Погребинский заметил, что Пристайко производит впечатление человека системы, который будет жить по ее правилам и действовать согласно указке «сверху».

«Конечно, лучше бы на этом месте был человек со своими взглядами, ориентированными на конструктивное сотрудничество [с Россией]», — признал политолог.

По его мнению, главным просчетом Зеленского является не назначение Пристайко на пост главы МИД, а решение идти во власть. Специалист напомнил о биографии и жизненном опыте действующего президента Украины. По его словам, они не дают оснований надеяться на то, что Зеленский станет тем лидером, который нацелит работу своей команды на сотрудничество и добрососедские отношения с Россией.