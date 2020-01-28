Погребинский назвал Зеленского «чудаком» после его выступления в Польше

«Такие заявления, конечно, негативно отражаются на отношениях с Россией. Но в Москве, я думаю, понимают, что они имеют дело с человеком, который своих взглядов не имеет», — рассказал эксперт.

Также он посетовал, что «в президенты страна выбрала такого чудака, странного человека».

«Он перешел в формат человека, которому я руку не подам, даже, если он сильно захочет», — подвел итог Погребинский