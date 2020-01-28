    28 января 2020, 18:36

    Погребинский назвал Зеленского «чудаком» после его выступления в Польше

    Дарья Морозова

    Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил свое мнение о словах Владимира Зеленского в адрес СССР. Об этом сообщила НСН.

    «Такие заявления, конечно, негативно отражаются на отношениях с Россией. Но в Москве, я думаю, понимают, что они имеют дело с человеком, который своих взглядов не имеет», — рассказал эксперт.

    Также он посетовал, что «в президенты страна выбрала такого чудака, странного человека».

    «Он перешел в формат человека, которому я руку не подам, даже, если он сильно захочет», — подвел итог Погребинский