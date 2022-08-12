Пограничникам в зоне СВО будут засчитывать день службы за два

Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам ФСБ. Силовикам, охраняющим границы страны в зоне спецоперации, будут засчитывать день службы за два. Текст документа опубликовали на сайте Кремля.

Изменения распространили на сотрудников ФСБ, охраняющих российские границы на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территориях ЛНР, ДНР и Украины. Один день выполнения задач будут считать за два.

«Условия зачета <…> определяются директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе.

На прошлой неделе глава государства подписал закон о предоставлении статуса ветерана пограничникам, борющимся с провокациями на прилегающих к районам СВО территориях. Владимир Путин подписал документ 4 августа, но действия нормативно-правового акта распространяются на отношения, возникшие с 24 февраля.