Важное 27 июня 2023, 13:21 Погибшие во время мятежа военные летчики с честью выполнили свой долг — Путин Президент Путин заявил, что погибшие из-за мятежа военные летчики с честью выполнили долг

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Военные летчики, которые погибли в ночь с 23 на 24 июня в результате мятежа, с честью выполнили свой долг. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время обращения к военнослужащим в Кремле, сообщил ТАСС.

«Погибли наши боевые товарищи — летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — сказал он, выступая на Соборной площади.

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Глава государства попросил почтить их память минутой молчания. Путин заявил, что представители правоохранительных органов и военные своими действиями фактически остановили гражданскую войну. По его словам, они работали четко и слаженно.

Благодаря этому не пришлось вызывать на помощь задействованные в российской спецоперации на Украине боевые подразделения. Президент выразил слова благодарности всему составу ВС России, спецслужбам, правоохранительным органам за доблесть, отвагу и верность российскому народу.