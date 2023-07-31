Власть 31 июля 2023, 19:22 Погибшего в СВО протоиерея Козловцева посмертно наградили орденом Мужества Путин посмертно наградил протоиерея Евфимия Козловцева орденом Мужества РИА «Новости»

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Протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего в сентябре 2022 года в зоне спецоперации, посмертно наградили орденом Мужества. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении. Текст документа опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Наградить орденом Мужества Козловцева Евгения Валерьевича (протоиерея Евфимия) — настоятеля местной религиозной организации „Приход храма в честь Вознесения Господня“ <…> посмертно», — отметили в документе.

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Протоиерей Евфимий Козловцев получил смертельное ранение 25 сентября прошлого года в зоне СВО, где служил походным священником сводной казачьей бригады «Дон» имени Архистратига Михаила.

Ранее к наградам представили журналистов, попавших под обстрел в Запорожской области 22 июля. Погибшего военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева посмертно наградили орденом Мужества. Также его посмертно представили к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага».