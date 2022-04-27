Погасивших долги по налогам избавят от уголовной ответственности

В России могут отменить уголовную ответственность по налоговым преступлениям в случае возмещения недоимки. Правительство РФ подготовит необходимые поправки в законодательство по поручению президента Владимира Путина.

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений глава государства предложил сократить, уточнила пресс-служба Кремля.

Налоговую нагрузку для предприятий общепита Путин предложил выровнять, в том числе при переходе на общую систему налогообложения. Кроме того, в РФ могут создать рейтинг добросовестных налогоплательщиков, а его лидерам предоставлять преференции.

Российский лидер также распорядился обеспечить закон об эксперименте по торговле рецептурными лекарствами дистанционным способом.

Для компаний малого бизнеса, подчеркнул Путин, необходимы льготы по кредитованию, если они замещают ушедшие с российского рынка иностранные предприятия.