11 февраля 2023, 12:37
Поездку Зеленского по Европе сравнили с гастролями шапито
Зампред Совбеза Медведев: Зеленский устроил цирк своей поездкой по Европе
Турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы сравнили с цирком. О поездке украинского лидера в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Бородатая фотомодель в зеленой вонючей футболке проехалась цирком-шапито по Европе», — подчеркнул он, подразумевая Зеленского.
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Медведев отметил, что поездку президента Украины освещали на первых полосах газет, западные СМИ вели прямые трансляции, а пресса пестрела фотографиями Зеленского с «европейскими боссами».
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«Ну, а параллельно — сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики», — указал зампред Совбеза.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее усмотрел в действиях президента Украины и всего ЕС угрозу третьей мировой войны. Ситуацию вокруг турне Зеленского он счел безответственным цирком.
Владимир Зеленский
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