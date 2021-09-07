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    07 сентября 2021, 20:43

    Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов

    Арина Бобкова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов. Об этом сообщил ТАСС.

    Политик планирует осмотреть строящуюся областную инфекционную больницу. Также в планах Мишустина посетить трамвайное депо и технопарк Almaz-Digital, ознакомиться с проектом реконструкции набережной Волги. Кроме того, у него запланирована встреча с с губернатором региона Валерием Радаевым, передал.

    Ранее председатель правительства Михаил Мишустин посетил физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он пообщался со школьниками и пожелал им высочайшего коэффициента полезности.