Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов. Об этом сообщил ТАСС.

Политик планирует осмотреть строящуюся областную инфекционную больницу. Также в планах Мишустина посетить трамвайное депо и технопарк Almaz-Digital, ознакомиться с проектом реконструкции набережной Волги. Кроме того, у него запланирована встреча с с губернатором региона Валерием Радаевым, передал RТ.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин посетил физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он пообщался со школьниками и пожелал им высочайшего коэффициента полезности.