Власть 22 мая 2023, 09:50 Поездки Зеленского за границу назвали в Крыму самым дорогим шоу в истории Глава парламента Крыма Константинов: поездки Зеленского за рубеж — очень дорогое шоу Официальный сайт президента Украины

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Поездки украинского президента Владимира Зеленского за границу являются самым дорогим шоу в истории человечества. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов в комментарии РИА «Новости».

«Его гастроли по западным странам — это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актера, которому выплачиваются рекордные гонорары», — сказал он.

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Константинов заявил, что Зеленский только обогащается за счет конфликта на Украине.

«Для миллиардера, у которого на счетах, по предварительным данным, более четырех миллиардов, активы в Крыму выглядят смешно. Для него это блохи», — отметил он.

Зеленский на прошлой неделе посетил несколько европейских стран, а также Саудовскую Аравию и Японию. В последней прошел саммит G7. Украинский лидер просил политиков о военной помощи стране.

Во время выступления перед представителями «Большой семерки» Зеленский провел параллели между Хиросимой и Артемовском. Его слова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что украинский президент прав, ведь за события в обоих городах ответственен Белый дом.