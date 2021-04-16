Поезда снова начнут ходить между Минском и Сочи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах постепенного восстановления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. В частности, между Сочи и Минском.

На переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко Мишустин заявил, что транспортное сообщение между двумя странами восстанавливается вместе с нормализацией эпидемической ситуации. С 30 апреля «Ласточка» будет ходить по маршруту Москва — Минск.

«Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение с Сочи. Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии», — отметил российский премьер. Его процитировал ТАСС.

Мишустин добавил, что во время его визита в белорусскую столицу стороны заключат соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями России и Белоруссии.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с премьером РФ сообщил о скорой встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Лукашенко собирается приехать в Москву.