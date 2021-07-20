«Поезд ушел»: Рябков исключил пересмотр выхода России из Договора по открытому небу

Россия не намерена пересматривать свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Окончательная денонсация документа произойдет 18 декабря. Об этом на конференции стран-участниц ДОН выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства.

Рябков подчеркнул, что до истечения срока действия ДОН Москва продолжит выполнять все взятые на себя обязательства.

«Россия намерена в период до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства — участника ДОН, разумеется, с учетом реальной обстановки, связанной с пандемией COVID-19», — заявил заместитель министра.

В своем выступлении представитель МИД опроверг заявление Совета НАТО, в котором говорилось, что Россию пытались уговорить пересмотреть свое решение.

«В ходе четвертой обзорной Конференции по ДОН была выдвинута пара конкретных предложений. Однако направлены эти предложения были не на поиск решений, а как раз на устранение тех договорных положений, на которые ссылалась российская сторона в поддержку своих действий», — отметил Рябков.

Он напомнил, что главное предложение России касалось ограничения полетов над Калининградской областью, так как это мешало авиасообщению аэропорта Храброво. Этот вопрос неоднократно поднимался. Поиском альтернативы, который устроит всех занималась «малая группа».

«Работа продолжалась до конца прошлого года и была прекращена не по инициативе России. Всем мы прекрасно знаем, кто запретил нашим коллегам дальнейший поиск компромиссного решения», — напомнил Рябков.

Он подчеркнул, что пересматривать свое решение о выходе из Договора по открытому небу Россия не намерена, «поезд ушел». Также Рябков напомнил, что Вашингтон не дал ответа на вопрос Москвы о возможности возобновить обсуждение по выполнению норм Договора.

Договор по открытому небу разрешал странам-участницам проводить полеты-инспекции над территорией партнеров для контроля за вооружениями. Первыми из ДОН вышли США, обвинив Россию в нарушении нескольких пунктов соглашения. Владимир Путин подписал документ о денонсации ДОН со стороны России в начале мая. Документ получил одобрение в обеих палатах парламента.