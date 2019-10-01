Поэтапный переход к новым нормативам по теплу могут разрешить в регионах

Член Комитета Государственной Думы по энергетике Борис Гладких объяснил, что в России с 1 января 2020 года будут действовать новые нормативы потребления тепла.

Теперь в расчет на один квадратный метр общей площади жилья будут входить данные об этаже, годе постройки, материалах стен квартир, а также информация о климате. По нормативам будут платить жильцы домов, где нет коллективных счетчиков тепла.

Поэтому Борис Гладких обратился к главе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву. Парламентарий попросил предоставить возможность отсрочки ввода таких нормативов или разрешить органам исполнительной власти самостоятельно принимать решение об их введении. Борис Гладких объяснил, что для жителей тех домов, которые были возведены до 1999 года, цены за теплоэнергию сильно возрастут.

В Минстрое ответили депутату, что сроки утверждения единых нормативов будут сохранены. Однако региональные администрации по согласованию с ведомством смогут определять график поэтапного перехода.