Явка по итогам первого дня референдума в ДНР составила 23,64% | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 00:04 Поделиться Telegram

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Viber Явка по итогам первого дня референдума в ДНР составила 23,64% Глава ЦИК ДНР Высоцкий: явка по итогам первого дня референдума составила 23,64%

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Высоцкий подвел итоги первого дня голосования на референдуме по вопросу присоединения республики к России. «360» опубликовал видео из избиркома.

«Мы собрали информацию с территориальных избирательных комиссий, сводили, суммировали и уже сейчас готовы подвести итоги первого дня голосования. Явка составила 23,64%, хорошая явка в Тельмановском районе, городах Дебальцево, Ениакиево, Ждановка, Шахтерск. Отдельно отмечу результаты голосования по ТИК № 45 — это зарубежный, там проголосовали 117 720 человек. А по территории ДНР проголосовали более 370 тысяч избирателей», — сказал Высоцкий.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что проголосовал на референдуме. Он показал журналистам свой бюллетень с отмеченной галкой в графе «Да». Донецкий политик заметил — республика очень долго ждала этого исторического события.

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Референдумы стартовали также в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Принять участие в нем можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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