«Подумаешь, одной санкцией больше». Кадыров оценил возможную реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал возможное введение новых санкций странами Запада в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, подобное происходит регулярно, очередные ограничения большой роли в жизни страны не сыграют. Свое мнение Кадыров высказал в личном Telegram-канале.

«В последние годы мы видим, как в случае малейшей угрозы интересам Запада и США иностранные политики хватаются за ручку и листок: „Санкции!“ Какого-нибудь другого решения — конструктивного, взаимовыгодного — иностранные коллеги предложить не могут. Да и не нужно им, чтобы Россия была партнером», — написал глава Чечни.

Он также добавил, что, очевидно, в России и россияне «не хотят видеть друзей».

«Подумаешь, одной санкцией больше», — резюмировал Кадыров.

Ранее в администрации США заявили, что ожидали от России признания независимости Луганской и Донецкой народных республик, потому готовы отреагировать на данный шаг незамедлительно. По словам пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, в скором времени президент Джо Байден объявит о дополнительных мерах, «связанных с грубым нарушением Россией своих международных обязательств».

Кроме того, будет издан указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении ДНР и ЛНР.

О признании независимости Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин объявил 21 февраля.