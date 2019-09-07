Подставные дети открыли детский сад в Татарстане

В Пестречинском районе Татастана в деревне Куюки чиновники не пустили на открытие детского сада «Золотая рыбка» мам и детей. Они заявили, что это всего лишь «торжественное завершение» строительства детсада.

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Как сообщила «Вечерняя Казань», к детсаду подошли около 20 женщин с детьми. К ним вышел руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин, заявивший, что внутри еще идут работы, устраняются недоделки.

Но на следующий день по местным телеканалам прошел репортаж о торжественном открытии садика. На нем присутствовали глава Пестречинского района Ильхам Кашапов и уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Высоких гостей хлебом и солью встретили дети, облаченные в национальные костюмы. Они пели, плясали и мастерили за столами поделки.

«Но, если никого из нас туда не пустили, получается, что там были какие-то подставные дети, для показухи», — заявила местная жительница Айгуль Мухаметзянова.

Хабибуллин сообщил изданию, что 2 сентября состоялось не открытие садика, а завершением строительства и передача ключей от застройщика. По его словам, детский сад откроется не раньше, чем через два месяца. Чиновник подчеркнул, что мам и их ребятишек не пустили в садик ради их же безопасности.

«Там ведь даже во время мероприятия были рабочие, доделывали какие-то мелочи. А мамы были с малышами, не дай бог, с детьми бы что-то случилось. Поэтому мы на себя не стали брать такую ответственность», — пояснил Хабибуллин.

Присутствовавшие на мероприятии дети были ребятами из местного ансамбля. Они якобы «исполнили два номера и уехали».