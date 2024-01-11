Власть 11 января 2024, 00:09 «Подрывает авторитет». Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине Небензя: РФ выступила против участия в заседании СБ ООН по Украине ряда стран ЕС РИА «Новости»

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Россия выступила против участия в заседании Совбеза ООН по Украине некоторых стран Евросоюза, так как они не приносят «добавленной стоимости» и повторяют одни и те же тезисы. Это подрывает авторитет СБ ООН, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Дипломат отметил, что на заседание Совета Безопасности ООН пригласили шесть делегаций — Евросоюз, Италию, Польшу, Эстонию, Германию и Украину, письменные доклады представит Дания, Греция, Румыния. Небензя отметил, что председательствующая сторона пригласила участников вопреки несогласию России.

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«Очевидно, [это количество] избыточно для такого формата, как брифинг, который, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию», — заявил Небензя.

Дипломат отметил, что участие такого количества европейских политиков не привносит заседанию добавленной стоимости, так как они повторяют одинаковые тезисы. Из цель — выступить на камеру для внутренней аудитории.

«Считаем, что такой подход подрывает авторитет Совета», — подчеркнул Небензя.

Постпред назвал Чехию соучастником обстрела Белгорода. Представители страны отказались взять на себя ответственность за использование ВСУ чешских снарядов.