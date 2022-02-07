Подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги»

Подготовленное властями России постановление позволит подросткам самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги», заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Уже в ближайшее время дети возрастом от 14 лет смогут самостоятельно пройти процедуру регистрации на данном портале. Тем подросткам, которые не достигли этого возраста, для получения личного кабинета на «Госуслугах» нужна будет помощь родителей, добавил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Подготовлено постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают мамы и папы», — отметил он.

При помощи портала подростки смогут самостоятельно заходить в электронный дневник, узнавать оценки и домашние задания. Кроме того, как отметил Мишустин, «Госуслуги» помогут несовершеннолетним россиянам оформить заявку на подработку в каникулы, а также получить информацию о поступлении.

Недавно у жителей Подмосковья появилась возможность записать детей в школы искусств через портал госуслуг. Область стала пилотной территорией среди 15 субъектов страны для развития электронных сервисов.