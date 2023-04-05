Власть 05 апреля 2023, 17:33 Подразделения правоохранительных органов в новых регионах России создадут до 1 июня Путин поручил создать подразделения спецслужб в новых регионах России до 1 июня РИА «Новости»

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К началу лета в новых регионах России необходимо создать подразделения правоохранительных органов и спецслужб. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совбеза в режиме видеоконференции.

«До 1 июня текущего года создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб должно быть завершено», — напомнил глава государства.

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По его словам, от качественного и системного выполнения этого поручения зависит возвращение людей к нормальной жизни уже на основе российских законов. Президент призвал в этом вопросе опираться на местные кадры и на проверенных в деле профессионалов.

Кроме того, стоит активно привлекать к охране правопорядка жителей регионов. Необходимо наладить систему своевременного оповещения людей об основных угрозах безопасности и молниеносно реагировать на обращения горожан, подчеркнул президент.

Российский лидер также призвал сделать все возможное для того, чтобы жители новых регионов России находились под защитой.