Подполковник МВД объяснил наличие 22 квартир у своей семьи

В МВД по Воронежской области считают, что оснований для увольнения подполковника Игоря Качкина нет, так как 22 квартиры на общую сумму 50 миллионов рублей принадлежат его родителям, индивидуальным предпринимателям.

Об этом Качкин заявил НТВ. По его словам, он владеет комнатой в общежитии и квартирой, купленной в ипотеку.

«Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — заявил подполковник.

Игорь Качкин уточнил, что все сделки по приобретению недвижимости делал по доверенности, подписанной его матерью. Его отец Николай рассказал РИА «Новости», что вложил деньги в строительство особняка на 270 квадратных метров в 1992 году, работая директором мебельного комбината. Сейчас он живет на пенсию и доход от автомойки и техсервиса. Пенсионер подчеркнул, что обвинения в адрес сына вызваны «черной завистью».

Обвинения в отношении Игоря Качкина были выдвинуты в середине февраля 2020 года.