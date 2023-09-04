Власть 04 сентября 2023, 16:04 Подписания документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана не будет — Кремль Песков: никаких документов после переговоров Путина и Эрдогана не подпишут РИА «Новости»

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Российская и турецкая стороны не планируют подписывать никаких документов после встречи своих лидеров — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости».

Переговоры в расширенном составе стартовали в Сочи днем 4 сентября. Они продлились около полутора часов и оказались очень конструктивными, отметил Песков.

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По его словам, министры России и Турции, а также руководители рабочих групп предоставили подробнейшие доклады. Стороны сверили часы относительно всех важных вопросов.

Путин и Эрдоган после этого продолжили встречу за рабочим обедом уже в более узком составе. В скором времени должна пройти пресс-конференция двух лидеров.

Это первая встреча двух президентов за долгое время. В прошлый раз они проводили переговоры в Астане осенью 2022 года.