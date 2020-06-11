Подписан закон о проведении эксперимента по дистанционному голосованию в Москве
Эксперимент по организации дистанционного электронного голосования в органы городской власти в Москве подкрепили законом. Собянин подписал соответствующий документ, который опубликовал сайт мэра и правительства столицы.
В законе описано правовое регулирование электронного голосования, указано программное обеспечение, которое будут использовать во время проведения эксперимента, и другие тонкости.
Основная цель документа — это регуляция отношений дистанционного голосования с федеральным законодательством и избирательным кодексом Москвы.
В преддверии голосования по Конституции России, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что столица обладает необходимыми технологиями для того, чтобы обеспечить безопасность дистанционного голосования.
Проголосовать по поправкам в Конституцию москвичи, как и жители Нижегородской области, смогут онлайн. Жителям других регионов нужно будет идти на участок.