Подписан закон о проведении эксперимента по дистанционному голосованию в Москве

В законе описано правовое регулирование электронного голосования, указано программное обеспечение, которое будут использовать во время проведения эксперимента, и другие тонкости.

Основная цель документа — это регуляция отношений дистанционного голосования с федеральным законодательством и избирательным кодексом Москвы.

В преддверии голосования по Конституции России, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что столица обладает необходимыми технологиями для того, чтобы обеспечить безопасность дистанционного голосования.

Проголосовать по поправкам в Конституцию москвичи, как и жители Нижегородской области, смогут онлайн. Жителям других регионов нужно будет идти на участок.