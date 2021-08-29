Подозреваемых в 3 тыс. преступлений нашли по базе данных ДНК

В январе–июле 2021 года сотрудники полиции с помощью базы данных установили причастных к совершению более трех тысяч преступлений. По закону, геномная регистрация обязательно проводится для отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Как объяснили ТАСС в пресс-центре МВД России, образцы ДНК отбираются также у осужденных за все категории сексуальных преступлений. В базе данных сохраняются геномные материалы неустановленных лиц, изъятые во время следствия биологические образцы и ДНК неопознанных трупов.

Федеральная база данных геномной информации работает с 2009 года. В минувшем году был принят в первом чтении законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. В список внесли всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц приговоренных к административному аресту.

ДНК-экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к убийству восьмилетней школьницы в Тюмени. Его биологический материал совпал с фрагментами, изъятыми с тела ребенка.