Подмосковным чиновникам разрешат работать удаленно. Но не всем

Новые нормы распространятся только на служащих, которые замещают старшие и младшие должности. Не смогут воспользоваться этим правом те, кто обязан принимать участие в совещаниях руководства государственных органов, и те, кто напрямую работает с населением.

Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сегодня информатизация общества во многом выросла и на дистанционную работу сотрудников переводит множество коммерческих структур.

«Логично было бы распространить эту практику и на госучреждения. К тому же уже есть позитивный опыт других стран: например, в Японии около 10% чиновников работают удаленно, что позволяет разгрузить дороги в кварталах, где располагаются министерства и ведомства», — назвал он положительные стороны этого решения.

Игорь Брынцалов отметил, что Московская область стала первым таким регионом, который выступил с такой инициативой. Он выразил уверенность, что и остальные регионы оценят пользу этой идеи.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов заявил, что на удаленную работу могут перейти около 400 человек. Инициатива позволит сократить траты на обеспечение их рабочего места и оплату проезда.