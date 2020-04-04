Подмосковный министр ответит на главные вопросы о помощи жителям во время пандемии

Жителей Московской области тревожат вопросы по поводу социальной поддержки во время самоизоляции. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская объяснит, кто и как в это непростое время получит помощь. Трансляция начнется 4 апреля, в 13:00.

В прямом эфире министр ответит на все актуальные вопросы жителей в период соблюдения режима самоизоляции:

— в чем могут помочь волонтеры и как присоединиться к волонтерской деятельности;

— как встать на учет в центр занятости и получить региональную доплату к пособию по безработице;

— куда обратиться, если не пришла выплата жителям 65 лет и старше и лицам с хроническими заболеваниями;

— какие выплаты и льготы положены семьям с детьми;

— что делать, если работодатель нарушает трудовые права работника?

Выплаты за соблюдение режима самоизоляции уже получили около миллиона человек. 1,5 тысячи рублей перечислили людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам старше 65 лет. Именно эти люди попали в группу риска во время эпидемии. Если они не нарушат режим самоизоляции, то 14 апреля им выплатят еще по 1,5 тысячи рублей.

Волонтеры «Молодой гвардии» за эту неделю помогли уже более чем 7,4 тысячи жителей Московской области. Они принесли в дома пенсионеров и многодетных семей продукты и лекарства, чтобы те лишний раз не выходили на улицу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее объявил, что жители многоквартирных домов в Московской области смогут не платить взносы в Фонд капитального ремонта с 1 апреля по 1 июля. Это еще одна мера социальной поддержки, которую власти региона приняли на фоне пандемии коронавируса.

Всего в Подмосковье инфекцию подхватили 211 человек. В целом по России медики зафиксировали 4149 случаев заражения.