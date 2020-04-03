Штрафы за нарушение режима самоизоляции утвердили в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы утвердили штрафы за несоблюдение мер, которые введены в регионе для борьбы с коронавирусом. Так, за нарушение режима самоизоляции жителей ждет штраф четыре тысячи рублей.

«Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в том числе необеспечение режима самоизоляции, <….> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей», — сказано в документе.

Если гражданин нарушил режим, уехав куда-либо на автомобиле, то штраф выпишут уже на пять тысяч рублей. Более того, машину могут забрать на штрафстоянку. Принятые меры коснутся и те организации, которые продолжат работать. Должностные лица должны будут заплатить от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение правил придется раскошелится еще больше. Штраф для обычных граждан составит пять тысяч рублей, должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч, а юридические лица отдадут от 300 тысяч до 500 тысяч.

По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом. Сейчас всем пациентам помогают врачи.

Режим самоизоляции действует в области начиная с 29 марта. Выходить из дома разрешается только в случае крайней необходимости. Можно поехать на работу, сходить в магазин или аптеку. Еще исключение составляют вынос мусора и прогулка с домашним питомцем, но только не дальше 100 метров от дома. Такой режим продлится в Подмосковье до 1 мая.