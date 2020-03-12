Подмосковные депутаты поддержали поправки к Конституции РФ
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов назвал происходящее историческим событием, в котором может принять участие каждый.
«Эти поправки продиктованы временем, запросами общества», — подчеркнул он.
Брынцалов обратил внимание, что изменения в основном законе стране направлены на установление социальной справедливости и призваны защитить материальное благополучие граждан и суверенитет России.
«Они нацелены <…> на главенство нашего законодательства над международным правом, <…> чтобы власть была в ответе за достижение результатов», — добавил председатель Мособлдумы.
Среди подмосковных депутатов за внесение поправок высказались 44 парламентария. Воздержались пятеро. Окончательное решение о внесении изменений в Конституцию РФ остается за россиянами. Голосование состоится 22 апреля, этот день будет выходным.
«Очень важно, чтобы каждый житель дал свой голос», — заключил Брынцалов.
Закон о поправках к Конституции Госдума приняла в окончательном чтении 11 марта, документ получил одобрение и у Совета Федерации. Сенаторы передали его на рассмотрение региональных парламентов.