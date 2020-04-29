Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом

Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Подмосковье вышло на плато [по количеству заражений коронавирусом]. Рост — 5-7%, думаю мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — сообщил глава региона в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Губернатор отметил, что послезавтра начнутся майские праздники и жители столичного региона отправятся на дачи. В Подмосковье в эти дни может стать на 3-3,5 миллиона людей больше.

«Сейчас по данным муниципалитетов и ГУВИД это 1,5-2 миллиона. Будут усиленные бригады патрулирования. Я прошу еще раз всех не расслабляться — это было бы глупостью, и соблюдать все правила. К сожалению, госпитализаций еще много, и наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме», — подчеркнул Воробьев.

В области постоянно открываются сотни новых коек для пациентов. Например, сегодня в Солнечногорске открыли два больших комплекса на 700 коек, а в Мытищах вчера появилось 300 коек, а сегодня добавится еще такое же количество.

«Это легкий стационар — когда человек чувствует себя удовлетворительно, но мы домой еще не имеем права отпускать. Легкий стационар — это наблюдение с врачом. Вы знаете, мы развернули большую работу в Крокус-Экспо будет 1,5 тысячи коек и в „Патриоте“ — современный, всем оснащенный госпиталь. Постоянно нужны врачи, фельдшеры, медсестры, ищем их», — заключил глава региона.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 10 917 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Врачи уже вылечили 389 человек от COVID-19. Не удалось спасти от инфекции 90 пациентов.