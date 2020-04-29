    29 апреля 2020, 17:37

    Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом

    Дамир Матюхин

    Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом

    «Подмосковье вышло на плато [по количеству заражений коронавирусом]. Рост — 5-7%, думаю мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — сообщил глава региона в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    Губернатор отметил, что послезавтра начнутся майские праздники и жители столичного региона отправятся на дачи. В Подмосковье в эти дни может стать на 3-3,5 миллиона людей больше.

    «Сейчас по данным муниципалитетов и ГУВИД это 1,5-2 миллиона. Будут усиленные бригады патрулирования. Я прошу еще раз всех не расслабляться — это было бы глупостью, и соблюдать все правила. К сожалению, госпитализаций еще много, и наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме», — подчеркнул Воробьев.

    В области постоянно открываются сотни новых коек для пациентов. Например, сегодня в Солнечногорске открыли два больших комплекса на 700 коек, а в Мытищах вчера появилось 300 коек, а сегодня добавится еще такое же количество.

    «Это легкий стационар — когда человек чувствует себя удовлетворительно, но мы домой еще не имеем права отпускать. Легкий стационар — это наблюдение с врачом. Вы знаете, мы развернули большую работу в Крокус-Экспо будет 1,5 тысячи коек и в „Патриоте“ — современный, всем оснащенный госпиталь. Постоянно нужны врачи, фельдшеры, медсестры, ищем их», — заключил глава региона.

    Сейчас в Подмосковье насчитывается 10 917 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Врачи уже вылечили 389 человек от COVID-19. Не удалось спасти от инфекции 90 пациентов.