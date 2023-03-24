Власть 24 марта 2023, 08:00 «Подмосковье в числе лидеров»: депутат ГД Коган — об отчете правительства за год Депутат ГД Коган: Подмосковье внесло вклад в развитие социальной сферы и инфраструктуры РИА «Новости»

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Председатель правительства Михаил Мишустин в докладе о выполненных за 2022 год работах особое внимание уделил социальной сфере и развитию инфраструктуры. О вкладе Подмосковья в общее дело рассказал депутат Госдумы от Московской области Александр Коган.

Мишустин в отчете упомянул о повышении МРОТ и материнского капитала, индексации пенсий, о новых мерах поддержки семей с детьми и многом другом.

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«Могу сказать, что по многим направлениям Московская область благодаря активности губернатора Андрея Воробьева уже в числе лидеров, а при дополнительном финансировании темпы развития региона еще увеличатся», — заявил Коган.

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Депутат рассказал, что в 2022 году в Московской области построили 21 школу и 28 детских садов, в этом году планируют ввести в эксплуатацию еще 40 социальных объектов. Также увеличились темпы капитального ремонта образовательных учреждений.

«По остальным направлениям тоже серьезные успехи. Системная работа правительства Московской области приносит закономерные результаты», — подытожил Коган.