Подлодку «Алроса» начали готовить к выходу в море

Дизель-электрическую подводную лодка «Алроса» начали готовить к выходу в море, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев. По его словам, сейчас на субмарине проводят завершающие работы.

«На завершающей ремонт на заводе подводной лодке „Алроса“ идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом», — уточнил Горбачев.

По информации агентства, «Алроса» была единственной подлодкой Черноморского флота до 2013 года. В период с 2014 по 2016 годы флот пополнили еще шесть субмарин.

На том же заводе ремонтируют еще одно судно — морской тральщик «Железняков», добавил пресс-секретарь предприятия. Он заявил, что в будущем в док поставят и другие объекты.

Недавно из вооружения российской армии вывели подлодку «Дмитрий Донской». Ее считают самой большой в мире стратегической субмариной. Она находилась на вооружении с 1980 года. Решение по ее судьбе примут до конца года.