Власть 01 марта 2023, 15:15 Поддержку националистов увидели в украинском флаге в РУДН Песков напомнил об поддержке Украиной националистов после скандала с флагом в РУДН РИА «Новости»

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Флаг Украины стал символом режима, поддержавшего националистов, против которого Россия начала специальную военную операцию. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя скандал в РУДН с украинскими флагами.

Он пообещал, что свяжется с Министерством образования и науки, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, что произошло вузе на самом деле.

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«Для нас все-таки это де-факто главным образом флаг того самого режима, который поддерживает националистов, против которого мы ведем спецоперацию», — привели слова Пескова «Известия».

Представитель Кремля подчеркнул, что прежде чем делать какие-то выводы по сообщениям СМИ, нужно понять, по какой причине в РУДН появились украинские флаги и кто именно ответственен за их появление.

Фотографии с украинскими флагам в главном корпусе РУДН рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества разошлись по Telegram-каналам. Студенты пояснили, что флаги стали частью экспозиции выставки землячеств, где представлены символы разных стран, откуда приехали учащиеся вуза.

Заместитель министра образования и науки Константин Могилевский объявил, что ведомство начало служебную проверку. Появление украинского флага он назвал недопустимым, но при этом призвал поддержать приехавших из соседней страны студентов, которые оказались в сложной ситуации.