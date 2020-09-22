Власти Подмосковья выделили еще 8 млн рублей для поддержки арендаторов

Предпринимателям Московской области правительство региона предоставило еще 7,9 миллиона рублей отсрочки по платежам за аренду зданий и земельных участков в муниципальной собственности и неразграниченных земель.

Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества. Отсрочку получат арендаторы, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Ведомство сообщило о двух тысячах заявок, поступивших от представителей бизнеса, больше других пострадавших от распространения заболевания.

«На настоящий момент рассмотрены и уже оформлены отсрочки по 615 договорам аренды муниципального имущества и областной земли, и работа продолжается. Наибольшее количество отсрочек предоставили городские округа Орехово-Зуевский, Люберцы, Ступино, Дмитровский и Одинцовский», — цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Наталью Адигамову.

Действие отсрочки продлится до 1 октября 2020 года. Погасить ее можно будет равными частями в 2021–2022 годах. С начала действия 1 марта 2020 года она составляет 100% от арендной платы. После окончания режима повышенной готовности и до 1 октября — 50%.

В первой декаде октября сообщалось, что за 4 месяца с момента введения данной меры воспользовались отсрочкой по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли 566 арендаторов из 51 округа Подмосковья.