Важное 05 апреля 2023, 15:45 Поддержка США госпереворота в Киеве привела к украинскому кризису — Путин Президент Путин: поддержка США госпереворота в Киеве привела к кризису на Украине

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Использование США таких инструментов, как поддержка госпереворота в Киеве и цветных революций привело к кризису на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к американскому послу Линн Трейси. Об этом сообщил ТАСС.

Он отметил, что сейчас отношения России и Соединенных Штатов Америки переживают глубокий кризис. По его словам, в основе сложившейся ситуации — принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

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«Не смогу сказать о том, что использование США в своей внешней политики таких инструментов, как поддержки так называемых цветных революций, поддержка госпереворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему украинскому кризису», — подчеркнул Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.

Он добавил, что такая американская политика внесла негативный вклад в ухудшение отношений между Штатами и Россией. Руководство РФ выступает за то, чтобы выстраивать диалог двух стран на принципах равенства, уважения интересов и суверенитета друг друга, а также невмешательства во внутренние дела.