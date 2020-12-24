Захарова назвала лучший подарок на День рождения

«По поводу подарка, знаете, я очень люблю сюрпризы. И очень хотелось бы, чтобы было что-нибудь такое. Чтобы ты посмотрел и сказал: „Вот это да! Откуда вы знали? Это потрясающе“. Или наоборот: „Не может быть, мне нравится. А что это?“» — призналась Захарова.

Она очень любит сюрпризы и ждет, что вдруг «что-нибудь будет такое фантастическое».

«Я в этом смысле как маленький ребенок, правда. Я верю в Деда Мороза. Может быть, он тоже в меня верит», — раскрыла свой секрет Захарова.

Дипломат также рассказала о своей любви к приготовлению блюд. Однако она еще не придумала, что сделает на новогодний стол.

Мария Захарова отмечает 45-летие. Она первая женщина, которая занимает такую высокую дипломатическую должность в МИДе.