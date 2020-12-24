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    24 декабря 2020, 21:23

    Захарова назвала лучший подарок на День рождения

    Алена Макаренко

    Самый лучший подарок на Новый год или на День рождения — любой сюрприз. Это мнение официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщил «МИР 24».
    Захарова назвала лучший подарок на День рождения

    «По поводу подарка, знаете, я очень люблю сюрпризы. И очень хотелось бы, чтобы было что-нибудь такое. Чтобы ты посмотрел и сказал: „Вот это да! Откуда вы знали? Это потрясающе“. Или наоборот: „Не может быть, мне нравится. А что это?“» — призналась Захарова.

    Она очень любит сюрпризы и ждет, что вдруг «что-нибудь будет такое фантастическое».

    «Я в этом смысле как маленький ребенок, правда. Я верю в Деда Мороза. Может быть, он тоже в меня верит», — раскрыла свой секрет Захарова.

    Дипломат также рассказала о своей любви к приготовлению блюд. Однако она еще не придумала, что сделает на новогодний стол.

    Мария Захарова отмечает 45-летие. Она первая женщина, которая занимает такую высокую дипломатическую должность в МИДе.